König Charles geniesst Abend mit David und Victoria Beckham

Tucci und Charles hielten bei dem Dinner jeweils eine Rede. Der König erklärte den Anwesenden in seiner Ansprache, in der er auch zum Teil sein Italienisch zum Besten gab, dass ihm das an dem Abend zelebrierte Slow Food und Italien «sehr am Herzen liegen». Weiter sagte er: «Unsere beiden Nationen sind in vielerlei Hinsicht miteinander verbunden – zwischen unseren Völkern, zwischen unseren Kulturen, in einer tiefen Freundschaft, die auf gemeinsamen Werten, gegenseitiger Zuneigung und gegenseitigem Respekt beruht.» Die Esskultur eines Landes sei ein unschätzbares soziales Gut, das eng mit dem Gefühl für die eigene Identität und den eigenen Standort verbunden sei. Jedoch gehe es um mehr als das: «Wie wir unsere Lebensmittel und auch unsere Mode produzieren und wie wir sie beschaffen, ist eng mit der Zukunft unseres Planeten und unserer Fähigkeit, weiterhin nachhaltig auf ihm zu leben, verknüpft.» Des Weiteren brachte Charles seine Vorfreude auf eine bevorstehende Italien–Reise zum Ausdruck.