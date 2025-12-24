König Charles hält Weihnachtsansprache in der Westminster Abbey

Positive Nachrichten nach schwierigem Jahr

Die Wahl des besonderen Drehortes folgt auf erfreuliche Neuigkeiten rund um die Gesundheit des Königs. Erst Anfang Dezember hatte der Palast mitgeteilt, dass Charles gut auf seine Krebsbehandlung anspricht und die Behandlung im neuen Jahr reduziert werden könne. In seiner Ansprache soll der Monarch über die «Pilgerreise» des Lebens sprechen und darüber, welche Lehren sich daraus für die Herausforderungen der Gegenwart ziehen lassen.