König Charles hat gewählt: Zur Feier der Krönung wird Quiche serviert

Am Krönungstag soll die Gemeinschaft gefeiert werden

«Der Big Lunch am Krönungstag soll Nachbarn und Gemeinschaften zusammenbringen, um die Krönung zu feiern und Freundschaft, Essen und Spass miteinander zu teilen», heisst es unter anderem unter dem Rezept. Charles' Ehefrau Camilla ist seit 2013 Schirmherrin der Initiative und hat bereits in ganz Grossbritannien und auf der ganzen Welt an «The Big Lunch»-Events teilgenommen. Auch zum Abschluss der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (1926-2022) haben Britinnen und Briten im ganzen Land bei gemeinsamen Picknicks gefeiert. Die Initiative wird von der Charity-Organisation The Eden Project organisiert.