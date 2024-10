König Charles hat viel Spass mit seinem Premierminister Keir Starmer

König Charles III. (75) hat sich bei einem Dinner–Empfang in der Londoner St.–Pauls–Kathedrale offenbar bestens amüsiert. Auf Bildern der Veranstaltung ist zu sehen, wie der Monarch von seinem Premierminister Sir Keir Starmer (62) begrüsst wird. Bei der folgenden Unterhaltung schien der König zwischendurch in grosses Gelächter auszubrechen. Was die beiden Würdenträger so zum Lachen brachte, ist nicht bekannt.