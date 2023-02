König Charles III. begrüsst Wolodymyr Selenskyj im Buckingham Palast

Am Abend trifft Wolodymyr Selenskyj in Paris auf Olaf Scholz

Am Abend wird Selenskyj laut «France24» in Paris erwartet. Der französische Präsident Emmanuel Macron (45) wird seinen Kollegen im Élysée-Palast begrüssen - und auch der Bundeskanzler Olaf Scholz (64) wird bei dem Treffen anwesend sein. Am morgigen Donnerstag soll Selenskyj dann weiter nach Brüssel reisen, um an einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten teilzunehmen.