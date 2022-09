König Charles III. bestätigt: Queen-Begräbnis wird Nationalfeiertag

Während seiner offiziellen Proklamation im Londoner St. James' Palast zum neuen König hat Charles III. (73) bestätigt, dass aus dem Termin der Beerdigung seiner Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) künftig ein Nationalfeiertag wird. Dies gelte in «England, Wales und Nordirland» sowie in Schottland, wie «The Guardian» aus dem Erlass zitiert. Allerdings ist der genaue Termin der Beisetzung noch nicht mitgeteilt worden. Durch diese Entscheidung dürfte jedoch der zuletzt ebenfalls kursierende 18. September (ein Sonntag) nicht mehr in Frage kommen.