König Charles III. besucht besonderen Gottesdienst am Gründonnerstag

König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) haben am heutigen Gründonnerstag an einer althergebrachten Zeremonie teilgenommen. Die Royals statteten dem in England nordöstlich gelegenen Durham einen Besuch ab, um in der dortigen Kathedrale an einem Gottesdienst teilzunehmen. Bilder von der Ankunft des Königspaares zeigen Charles und Camilla offenbar gut gelaunt.