König Charles III. bleibt Schirmherr des britischen Filminstituts

Auch Kronprinz William unterstützt die Filmbranche

Zu den zahlreichen Aufgaben des BFI gehört unter anderem die Bewahrung der Royal Collection of Film. Die Sammlung stammt aus dem Jahr 1931 und besteht aus mehr als 1.000 einzelnen Filmrollen, die das BFI National Archive betreut. In den jüngsten BBC–Dokumentarfilmen «Elizabeth: The Unseen Queen» und «Charles R: The Making of a Monarch» wurde Material aus der Royal Collection verwendet. Ein Team von Filmkonservierungsspezialisten des BFI untersuchte und sichtete gemeinsam Originalfilmrollen, um sie bei ihrer Entwicklung zu unterstützen und den digitalen Restaurierungsprozess vorzubereiten – darunter private Heimkinofilme, die von George VI. (1895–1952), Queen Elizabeth II. (1926–2022) und anderen Mitgliedern des königlichen Haushalts gedreht wurden. Alle neu erstellten 4K–Digitaldateien für diese Programme wurden für zukünftige Generationen im Digital Preservation Archive des BFI aufbewahrt.