König Charles III.: Chaos bei der Vorbereitung auf die Krönung

Am 6. Mai werden König Charles III. (74) und seine Frau Camilla (75) in der Westminster Abbey gekrönt. Doch die Vorbereitungen auf das Jahrhundert-Ereignis laufen nicht so rund wie gehofft. Wie der «Mirror» unter Berufung auf Insider berichtet, bereiten den Verantwortlichen gleich mehrere Punkte grosse Sorgen.