König Charles III. dankt in Weihnachtsansprache allen Ehrenamtlichen

Akzeptanz und Toleranz

Charles erwähnte auch die Konflikte im Ausland, insbesondere den anhaltenden Krieg in der Ukraine und die aktuellen Kämpfe in Israel und Gaza. «In einer Zeit zunehmend tragischer Konflikte auf der ganzen Welt bete ich, dass wir auch alles in unserer Macht Stehende tun können, um einander zu schützen.» Er erinnerte an die Worte Jesu: «Behandle andere so, wie du es von ihnen erwarten würdest.» Auf der Instagram–Seite des Palastes wurde ein Ausschnitt der Ansprache gepostet, in der es um die Gemeinsamkeiten verschiedener Religionen geht: «Solche Werte sind universell und verbinden unsere abrahamitische Religionsfamilie und andere Glaubenssysteme im gesamten Commonwealth und auf der ganzen Welt. Sie erinnern uns daran, uns in die Lage unserer Nachbarn zu versetzen und ihr Wohl genauso zu suchen wie unser eigenes.»