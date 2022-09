Thronfolger Prinz William (40) und seine Ehefrau Kate (40), die nun Prinzessin von Wales ist, sind erst vor wenigen Tagen in das Adelaide Cottage in Windsor gezogen. Zuvor war der Londoner Kensington Palast ihr Hauptwohnsitz. Britischen Medienberichten zufolge könnten sie in Zukunft nach Schloss Windsor oder einem anderen grösseren Anwesen in Windsor umziehen. Die Queen verbrachte in den vergangenen Jahren viel Zeit auf Schloss Windsor und nutzte es sowohl als Wohnsitz als auch für offizielle Veranstaltungen.