König Charles III.: Die ersten Banknoten mit seinem Konterfei kommen

Die ersten britischen Banknoten mit dem Konterfei von König Charles III. (75) sind da. Der britische Monarch, der aktuell gegen eine Krebserkrankung behandelt wird, hat am Dienstag erneut eine Audienz im Buckingham Palast abgehalten. Zu dieser kamen dieses Mal der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, und dessen Kollegin Sarah John, Kassenwartin und Exekutivdirektorin der Bank of England, um die neuen Geldscheine zu präsentieren.