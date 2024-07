König Charles III. empfängt 8.000 Schotten zu Gartenparty

Diesen positiven Einfluss hat auch ein ganz besonderer Gast. Wie die britische «Daily Mail» berichtet, bekam ein Assistenzhund namens Kratu besondere Aufmerksamkeit von Charles. Auf Bildern von der Veranstaltung ist unter anderem zu sehen, wie der König den Hund gerade streichelt. In dem Bericht heisst es zudem, dass der Monarch, der sich wegen einer Krebserkrankung in Behandlung befindet, offenbar so gut in Form war, dass er angeblich länger als geplant bleiben wollte, um so viele Menschen wie nur möglich zu treffen.