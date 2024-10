König Charles III. erinnert an Holocaust-Überlebende

Erst im vergangenen Jahr verlieh König Charles der gebürtigen Ungarin den Orden «Member of the Most Excellent Order of the British Empire». Nach ihrem Tod würdigte er sie nun in einer Instagram–Story für «ihre aussergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und ihren Mut»: «Mit grosser Trauer habe ich heute Morgen die Nachricht von Lily Eberts Tod vernommen.» Er sei sehr stolz darauf, dass Ebert als «Überlebende des unaussprechlichen Schreckens des Holocausts» später ein Zuhause in Grossbritannien fand. Dort habe sie als Autorin und Rednerin der Welt von «den schrecklichen Gräueltaten» erzählt, die sie miterleben musste. Sie sei eine ständige Mahnerin für die nachfolgenden Generationen gewesen und habe immer an die «Abgründe der Verdorbenheit und des Bösen» erinnert, in die die Menschheit fallen könne, «wenn Vernunft, Mitgefühl und Wahrheit» aufgegeben würden.