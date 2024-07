König Charles III. eröffnet Parlament mit Staatskrone - und Camilla

Der britische König Charles III. (75) hat am Mittwochmittag bei einer traditionsreichen Zeremonie das Parlament in London eröffnet. Begleitet wurde er dabei von Königin Camilla, die am heutigen 17. Juli auch ihren 77. Geburtstag feiert. Erste Fotos zeigten das Paar nach der Kutschfahrt vom Buckingham–Palast zum Palast von Westminster. Der König trug Uniform, die Königin ein weisses Kleid mit Diadem.