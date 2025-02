König Charles III. erschüttert über Flugzeugabsturz in Washington

Der britische König Charles III. (76) hat am Wochenende in einem emotionalen Statement auf das schwere Flugzeugunglück in Washington D.C. reagiert. «Meine Familie und ich sind zutiefst erschüttert und traurig über die schreckliche Nachricht des tragischen Flugzeugunglücks in Washington D.C., das zu einem so verheerenden Verlust von Menschenleben geführt hat», heisst es in der Erklärung, die der Buckingham Palast veröffentlichte.