König Charles III.: Erste Briefe mit neuem Monogramm bedruckt

Der Buckingham Palast hat am vergangenen Montag das offizielle Monogramm des neuen Monarchen, König Charles III. (73), vorgestellt. Das im englischen «Cypher» genannte Zeichen wird künftig von allen Regierungsbehörden auf Staatsdokumenten verwendet und auch auf neu installierten Briefkästen zu sehen sein. An diesem Dienstag hat die Poststelle im Buckingham Palast die ersten Briefe mit dem neuen Monogramm bedrucken lassen. Der besondere Moment wurde in einem Instagram-Post festgehalten. Mehrere Bilder zeigen die Briefe aus dem Drucker samt Monogramm und dem Datum 27. September.