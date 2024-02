König Charles III.: Erste persönliche Gespräche geplant

«Er ist sehr gerührt von all den Briefen und Nachrichten»

Bei Tests nach einem Prostata–Eingriff war bei König Charles III. «eine Form von Krebs» festgestellt worden, wie der Buckingham Palast am 5. Februar mitgeteilt hat. Seine Ehefrau, Königin Camilla (76), hatte am 8. Februar bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach Bekanntwerden der Diagnose bestätigt, dass es Charles «den Umständen entsprechend äusserst gut» gehe. «Er ist sehr gerührt von all den Briefen und Nachrichten, die die Öffentlichkeit von überall her geschickt hat. Das ist sehr aufmunternd», sagte sie Berichten zufolge bei einer Veranstaltung im englischen Salisbury.