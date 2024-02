König Charles III.: Erstes Bild seit Bekanntwerden der Krebsdiagnose

König Charles III. soll sich nach Sandringham zurückziehen

Laut dem britischen «Daily Mirror» soll sich der Monarch gemeinsam mit seiner Ehefrau auf dem Weg zu seinem Landsitz in Sandringham befinden. Vom Buckingham Palast aus ging es dann per Helikopter auf das Anwesen in der Grafschaft Norfolk, wo sich der König nach Beginn seiner Krebsbehandlung erholen soll.