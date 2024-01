König Charles III. fällt «bis zu einem Monat» aus

Es wird konkreter: «Der König wird bis zu einem Monat lang keine königlichen Termine wahrnehmen, da er sich von einer Operation im Krankenhaus erholt», meldet «Sky News» am Sonntag. König Charles III. (75) wurde am Freitag in einer Londoner Klinik wegen einer vergrösserten Prostata operiert und bleibt noch im Krankenhaus. Königin Camilla (76) teilte nach einem Besuch bereits mit, dass es ihm «gut geht».