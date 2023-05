König Charles III.: Finale Krönungsproben in der Westminster Abbey

Auch in der Nacht wird geübt

Von den eigentlichen Proben zur Krönung, das verwundert nicht, drangen keine Bilder an die Öffentlichkeit. Ein grosses Schauspiel bot sich spätaktiven Londonern aber schon in der Nacht auf Mittwoch (3. Mai): Um etwa 00:20 Uhr spielten Hunderte Soldaten in gelben und roten Militäruniformen im Dunkeln die Parade auf der Mall durch und marschierten auf der rund zwei Kilometer langen Route vom Buckingham Palast, vorbei am Trafalgar Square und der Downing Street, in Richtung Westminster Abbey. Angeführt wurde die Probeparade von einer Blaskapelle; inmitten der Parade fuhr die Krönungskutsche «Gold State Coach» sowie der «Diamond Jubilee State Coach», begleitet von mehreren Soldaten zu Pferd.