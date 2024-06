König Charles III. freut sich über Rückkehr von Prinzessin Kate

Wenige hatten wirklich damit gerechnet, aber Prinzessin Kate (42) wird am Samstag bei der «Trooping the Colour»–Parade zum ersten Mal nach der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung im März 2024 wieder einen offiziellen Termin wahrnehmen. Das gab die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (41) am Freitagnachmittag in einem bewegenden Post via Social Media bekannt.