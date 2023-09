König Charles III. hat im ersten Jahr mehr gearbeitet als die Queen

König Charles III. (74) hat in seinem ersten Jahr als britischer Monarch an mehr Tagen gearbeitet und mehr Termine absolviert als seine Mutter, Queen Elizabeth II. (1926–2022), während ihrer ersten zwölf Monate auf dem Thron. Das hat die britische Nachrichtenagentur PA ermittelt. Demnach hatte Charles seit seinem Amtsantritt am 8. September 2022 an 161 Tagen mehr als 550 Termine, die Queen im ersten Jahr dagegen an 157 Tagen rund 400 Termine. An seinen Grossvater, König George VI. (1895–1952), kommt der aktuelle britische König hingegen nicht heran: Der Monarch schaffte an 183 Tagen mehr als 570 Termine.