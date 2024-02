König Charles III. hat Krebs: Prinz Harry besucht seinen Vater

Der Buckingham Palast hat am 5. Februar öffentlich gemacht, dass König Charles III. (75) an Krebs erkrankt ist. Obwohl das Verhältnis von Prinz Harry (39) zur königlichen Familie unterkühlt sein soll, wird der in den USA lebende, zweite Sohn des Königs wohl in Kürze anreisen, um seinen Vater zu besuchen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.