König Charles III. ist Star-Gast in britischer TV-Sendung

Eine britische TV-Sendung darf sich über einen besonderen Star-Gast freuen: König Charles III. (73) wird in einer Special-Folge von «The Repair Shop» zu sehen sein. Das gab die BBC an diesem Mittwoch (12. Oktober) bekannt. Die britische Rundfunkanstalt feiert 2022 ihren 100. Geburtstag und in diesem Rahmen fand der TV-Auftritt des Monarchs, der zu der Zeit noch Prinz von Wales war, laut Mitteilung statt. Was steckt hinter dem Format?