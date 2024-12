König Charles III.: Krebsbehandlung geht nächstes Jahr weiter

Die Krebsbehandlung von König Charles III. (76) wird angeblich auch im nächsten Jahr weitergehen. Das will «Sky News» in Erfahrung gebracht haben. Aus dem Palast verlautete dem Bericht zufolge, dass die Behandlung des Monarchen «sich in eine positive Richtung entwickelt hat und der Behandlungszyklus bis ins nächste Jahr fortgesetzt wird».