König Charles III. lässt altes Baumhaus renovieren

Constantine Innemée von der King‹s Foundation bezeichnet die Renovierung als einen Moment, «in dem sich der Kreis für Ben geschlossen hat». Das Baumhaus sei «ein Höhepunkt der Gartentouren, mit denen wir Einnahmen erzeugen, um unsere Bildungsprogramme der King›s Foundation in traditionellen Fertigkeiten wie dem Strohdachdecken zu finanzieren. Es ist also fantastisch, ein so beeindruckendes Beispiel für Bens Fertigkeiten und die Bedeutung der Erhaltung historischer Handwerkskünste im Garten Seiner Majestät zu sehen», betont jener.