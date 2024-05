König Charles III.: Mit der Krone kam die Krise

März: Unterstützung für Kate

Charles arbeitete in seinem Büro weiter, nahm jedoch keine Auftritte in der Öffentlichkeit wahr. Zu Wort meldete sich der Monarch aber unter anderem, als die Nachricht von einem weiteren schweren Schicksalsschlag für die Royals an die Öffentlichkeit kam. Prinzessin Kate veröffentlichte am 22. März ein Video, in dem sie erklärte, dass sie an Krebs erkrankt sei. Charles war einer der Ersten, die sich nach ihrer Videobotschaft mit einem Statement zu Wort meldete: «Seine Majestät ist so stolz auf Catherine für ihren Mut, so zu sprechen, wie sie es getan hat.»