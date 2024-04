König Charles III.: Mit Kate hat er sich von Anfang an gut verstanden

Charles steht seiner Schwiegertochter trotz seiner eigenen Erkrankung nun zur Seite. Bereits im Januar spendete er ihr nach ihrer Bauch–Operation – und kurz vor seinem Prostata–Eingriff, den er in derselben Klinik durchführen liess – Trost, berichtete die «Sunday Times». Nach der gemeinsamen Zeit in der London Clinic blieb Charles «in den letzten Wochen in engstem Kontakt mit seiner geliebten Schwiegertochter». So traf er sich auch am 22. März zum Lunch mit Kate – wenige Stunden vor ihrer Krebs–Bekanntmachung. Kate habe unbedingt seinen Rat hören wollen. Das gemeinsame Essen auf Schloss Windsor habe ihn «sehr bewegt», verriet eine Quelle der britischen «Sun».