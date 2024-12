König Charles III. scherzt bei Auftritt in London: «Bin noch am Leben»

König Charles III. (76) hat gemeinsam mit Ehefrau Königin Camilla (77) Walthamstow im Londoner Stadtbezirk London Borough of Waltham Forest einen Besuch abgestattet. Die beiden nahmen am Freitag (20. Dezember) an einem Empfang im Rathaus teil, um an die Anti–Rassismus–Demonstrationen im vergangenen August zu erinnern, die in der Gegend stattgefunden hatten, und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu würdigen.