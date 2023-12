König Charles III. scherzt über seine «Wurstfinger»

«Charles III: The Coronation Year» läuft am 26. Dezember auf BBC One

Der 90–minütige Film «Charles III: The Coronation Year» wird am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) auf BBC One ausgestrahlt. Er zeigt den König und seine engsten Vertrauten rund um das erste Jahr nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926–2022) und in den komplexen Vorbereitungen auf die Krönung, für die im Buckingham Palast sogar Teile der Westminster Abbey nachgebaut wurden.