König Charles III. schockiert über «schrecklichen Messerangriff»

«Dies ist ein schockierender Vorfall, und meine Gedanken sind bei den Verletzten und ihren Familien», teilte Polizei–Superintendent John Loveless unterdessen am Sonntagvormittag mit. Um 19:42 Uhr wurde die Polizei am Samstag demzufolge über mehrere Messerattacken an Bord des Zuges informiert. Die Polizisten eilten mit Rettungssanitätern zum Bahnhof Huntingdon, wo bewaffnete Beamte den Zug bestiegen und zwei Personen festnehmen konnten. Bei den beiden Tatverdächtigen handle es sich um einen 32–jährigen und einen 35–jährigen britischen Staatsbürger, die sich wegen des Verdachts des versuchten Mordes weiterhin in Gewahrsam befinden. Von einem terroristischen Motiv für die Tat werde nicht ausgegangen.