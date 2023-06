König Charles III.: Sein Anwesen in Rumänien kann man mieten

Charles wird ohne Ehefrau Camilla (75) reisen. Sie bleibt in Highgrove. Lediglich am Freitag (2. Juni) stehen offizielle Termine für den Monarchen an. Im Cotroceni-Palast in Bukarest wird er mit dem rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis (63) persönliche Gespräche führen. Laut dessen offiziellem Terminkalender folgen dann ein Treffen mit Vertretern der staatlichen Behörden, Bürgern und Diplomaten. Der Rest der Reise ist privat.