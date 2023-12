König Charles III. setzt auf besonderen Weihnachtsbaum

Charles trat im Hinblick auf die Weihnachtsansprache im vergangenen Jahr die Nachfolge seiner Mutter Queen Elizabeth II. (1926–2022) an, die am 8. September mit 96 Jahren gestorben ist. Sie war im Jahr 1957 in ihrer ersten Fernsehbotschaft zum Fest zu sehen. Die Tradition der königlichen Weihnachtsansprache begann 1932 mit einem Rundfunkbeitrag von König Georg V. (1865–1936). Seine erste festliche Rede hatte Charles in der St.–Georges–Kapelle in Windsor aufgezeichnet. Dort sind die Queen und ihr im April 2021 verstorbener Ehemann Prinz Philip (1921–2021) begraben.