König Charles III. spricht mit Überlebenden nach Angriff in Southport

Der König sei bei seiner Ankunft lautstark von den anwesenden Menschenmassen begrüsst worden, berichtet die britische BBC. Charles habe sich zunächst im Gedenken an die Opfer niedergelegte Gegenstände wie Blumen, Stofftiere und andere Andenken angesehen, bevor er sich mit einigen Überlebenden des Angriffs und deren Angehörigen im Privaten in der Town Hall von Southport getroffen habe. Auch in ein Kondolenzbuch habe er sich eingetragen.