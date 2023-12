König Charles III. und die Krawatten-Kontroverse um Griechenland

König Charles III. (75) ist mit seiner Krawatten– und Einstecktuchwahl am Freitag bei der Klimakonferenz in Dubai offenbar einigen Leuten auf den Schlips getreten. Am Freitag erschien der Monarch in Dubai mit einer hellblauen Krawatte, die unverkennbar Ähnlichkeiten mit der griechischen Flagge aufwies. Auch das passende Einstecktuch in Hellblau und Weiss hatte eindeutige Reminiszenzen mit den offiziellen Farben des EU–Landes aufzuweisen.