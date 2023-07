König Charles III. und Königin Camilla feiern Gartenparty im Regen

Diese Partys haben eine lange Tradition in der britischen Monarchie. In aller Regel werden mehrere davon im Buckingham-Palast gefeiert, eine allerdings auch jährlich in der offiziellen königlichen Residenz in Schottland. Die erste diesjährige Party fand bereits am 3. Mai in London statt. Die Gartenpartys wurden während der Regierungszeit von Königin Victoria (1819-1901) ins Leben gerufen und sind für die Mitglieder der königlichen Familie eine wichtige Gelegenheit, mit einem breiten Spektrum von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten in Kontakt zu treten.