König Charles III. vermisste beim Krönungskonzert sein Fernglas

Neil Water, zuständig und damit Hauptverantwortlicher für das Parken im Royal Borough of Windsor and Maidenhead, sagte der «Daily Mail», dass ihm das der König erzählt habe. Demnach sei er so weit von der Konzertbühne entfernt gesessen, dass er überhaupt nicht sehen konnte, was dort passierte. «Er sagte zu mir, dass er das nächste Mal gerne näher an der Bühne sitzen würde – oder sein Fernglas mitbringen wolle», so der Beamte weiter.