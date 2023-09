König Charles III. von Emmanuel Macron in Paris empfangen

Eigentlich wollte König Charles III. (74) bereits vor mehr als einem halben Jahr nach Frankreich reisen. Doch Emmanuel Macron (45) hatte damals mit Unruhen in der Hauptstadt zu kämpfen. Jetzt hat es mit dem Staatsbesuch endlich geklappt: König Charles kam am Mittwoch nebst Gattin, Königin Camilla (76), in Paris an und wurde dort auf dem roten Teppich von Macron und seiner Frau Brigitte (70) offiziell und herzlich begrüsst. Die beiden kamen zunächst auf dem kleineren Pariser Flughafen Orly an, wo sie bereits von Premierministerin Elisabeth Borne (62) in Empfang genommen wurden.