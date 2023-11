König Charles III. wird 75: Diese Fakten machen ihn einmalig

Das erste Kind bei der Krönung seiner Mutter

Als die Queen am 2. Juni 1953 in Westminster Abbey gekrönt wurde, war Charles gerade mal vier Jahre alt. Im Gegensatz zu seiner zwei Jahre jüngeren Schwester Anne durfte er an der Zeremonie teilnehmen – und war damit das erste Kind in Grossbritannien, das an der Krönung seiner Mutter teilnahm. Er hatte sogar eine eigene, handgemalte Einladung zur Zeremonie erhalten. Darauf waren zum Beispiel britische Wachen in ihren Bärenfellmützen zu sehen, die Instrumente spielten.