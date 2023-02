König Charles III.: Witzige Reaktion bei Nachfrage zu Prinz Harry

Seltsame aber lustige Reaktion von König Charles III. (74) beim Bad in der Menge an der University of East London. Wie ein Twitter-Video beweist, schüttelte der Monarch beim Besuch des Stratford Campus' gerade die Hände einiger Schaulustiger, als er von einem Fan aufgefordert wurde: «Können Sie Harry zurückbringen?» Zunächst ignorierte Charles den Zuruf, reagierte bei Nachfrage jedoch erst einmal mit einem überraschten: «Wen?»