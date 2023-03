König Charles III.: ZDF überträgt live seine Rede im Bundestag

König Charles III. (74) wird am Mittwoch, 29. März, zum ersten Mal in seiner neuen Rolle als britischer Monarch in Deutschland erwartet. Am zweiten Tag seines Staatsbesuchs wird der Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth (1926-2022) dann auch eine Rede im Deutschen Bundestag in Berlin halten. Wie das ZDF mitteilt, wird dieser Auftritt live im «ZDF spezial: König Charles III. in Deutschland - Rede im Bundestag» übertragen. Die Sendung wird am Donnerstag, den 30. März von 10:30 Uhr bis 12:35 Uhr ausgestrahlt.