König Charles III. zeichnet K-Pop-Band Blackpink aus

Ehrung für ihren Einsatz als Klimakonferenz–Botschafterinnen

In Anwesenheit des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol (62), der gerade auf Staatsbesuch in Grossbritannien weilt, überreichte Charles im Londoner Buckingham Palast die Auszeichnung «Member of the Order of the British Empire» an die vier Musikerinnen Jennie Kim (27), Jisoo Kim (28), Lisa Manobal (26) und Rosé Park (26). Die Band erhielt den Ehren–Ritterorden als Anerkennung für ihre Arbeit als Botschafter der UN–Klimakonferenz, die 2021 in Glasgow stattfand. Blackpink forderte damals junge Menschen auf, Massnahmen zum Klimaschutz zu ergreifen und sich für den globalen UN–Klimagipfel zu interessieren, erklärte der Palast.