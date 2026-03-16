König Charles III. zeigt in Manchester sein Können als DJ

DJ Charles III. legt auf

In Manchester können Jugendliche und jüngere Erwachsene kostenlos Kurse besuchen, in denen sie allerhand Fähigkeiten erlernen – darunter etwa, wie man ein Event auf die Beine stellt. Das Magazin «Hello!» teilt ein Video, das Charles dabei zeigt, wie er sich als DJ versucht. Der dortige Discjockey Christian St Louis leistete Hilfe und habe den König gefragt: «Es ist nicht so einfach, wie es aussieht, oder?» Mit einem Lächeln habe jener «Neeeein» geantwortet. Christian habe zudem davon berichtet, wie ihm die Arbeit mit dem Programm dabei geholfen hat, seine eigene Musikkarriere voranzutreiben.