Der britische Monarch besucht Canberra

König Charles in Australien: Dieses Alpaka unterstützt seine Monarchie

König Charles weilt derzeit in Australien: An Tag zwei des offiziellen Besuchs hat der britische Monarch in Canberra Bekanntschaft mit einem Alpaka gemacht, das ihm – anders als manche Politikerin – wohlgesonnen ist.