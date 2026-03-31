König Charles in den USA: Wohl kein Treffen mit Sohn Harry

Umstrittener Staatsbesuch

Den Rahmen für König Charles' USA–Reise ist der 250. Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten. Das Königspaar wird laut Buckingham–Palast vom 27. bis 30. April offiziell dort zu Gast sein. Geplant sind unter anderem ein Staatsbankett im Weissen Haus sowie eine Rede des Monarchen vor dem US–Kongress in Washington. Auf dem Rückweg besucht er zudem Bermuda, ein britisches Überseegebiet im Nordatlantik. Es ist der erste britische Staatsbesuch in den USA seit Queen Elizabeth II. (1926–2022) im Jahr 2007.