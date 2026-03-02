König Charles in Sandringham: Kein Treffen mit Andrew

Dennoch gab es eine Verbindung zwischen den Brüdern: Am Samstag besuchte der Hauskaplan des Königs Andrew. Paul Williams wurde laut «The Sun» auf dem Weg zur Wood Farm in Sandringham gesehen, wo Andrew seit seinem Auszug aus der Royal Lodge in Windsor vorübergehend wohnt. Der Geistliche soll rund eine Stunde auf der Farm geblieben sein. Am nächsten Vormittag begrüsste er dann mit einem Händedruck und einem angeregten Gespräch einen sichtlich gut gelaunten Charles zum Gottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene.