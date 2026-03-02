König Charles in Sandringham: Kein Treffen mit Andrew

König Charles III. (77) hat am Wochenende das Anwesen Sandringham in Norfolk besucht. Seinen Bruder Andrew Mountbatten–Windsor (66), der dort derzeit lebt, soll er dabei jedoch nicht getroffen haben. Wie «The Sun» berichtet, habe es zwischen den beiden keinerlei Kontakt gegeben.
Kaplan traf erst Andrew und dann Charles
Der König habe den in Ungnade gefallenen Andrew das ganze Wochenende über gemieden, «obwohl er zwei Meilen entfernt wohnte und in der Nähe mit dem Auto unterwegs war», erzählte ein Insider der britischen Zeitung.
Dennoch gab es eine Verbindung zwischen den Brüdern: Am Samstag besuchte der Hauskaplan des Königs Andrew. Paul Williams wurde laut «The Sun» auf dem Weg zur Wood Farm in Sandringham gesehen, wo Andrew seit seinem Auszug aus der Royal Lodge in Windsor vorübergehend wohnt. Der Geistliche soll rund eine Stunde auf der Farm geblieben sein. Am nächsten Vormittag begrüsste er dann mit einem Händedruck und einem angeregten Gespräch einen sichtlich gut gelaunten Charles zum Gottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene.
Andrew wird Amtsmissbrauch vorgeworfen
Der Besuch des Königs in Sandringham erfolgte weniger als zwei Wochen nach der Festnahme von Andrew auf dem Anwesen in Norfolk. Andrew war an seinem 66. Geburtstag, dem 19. Februar, wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen worden. Die Behörden ermitteln gegen ihn wegen des Vorwurfs, er habe als Handelsgesandter des Vereinigten Königreichs vertrauliche Informationen mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) geteilt.
Am Tag der Festnahme veröffentlichte der König eine Erklärung, in der er versicherte, dass das Königshaus bei den Ermittlungen mit der Polizei kooperieren werde. Der Buckingham–Palast soll zuvor nicht über die Festnahme informiert worden sein. Im Zuge des Epstein–Skandals wurden Andrew bereits im Herbst alle royalen Titel entzogen.