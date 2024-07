König Charles ist in Wales voll des Lobes für Sohn Prinz William

1958 verlieh Queen Elizabeth II. (1926 – 2022) ihrem Sohn Charles im jungen Alter von zehn Jahren den Titel Prinz von Wales. Über zehn Jahre später wurde er in einer feierlichen Zeremonie am 1. Juli 1969 offiziell als Prinz von Wales in die Fürstenwürde eingeführt. Insgesamt trug Charles den Titel über 63 Jahre. Im Zuge seiner Thronbesteigung im September 2022 gab er ihn schliesslich an seinen ältesten Sohn Prinz William und dessen Ehefrau Prinzessin Kate (42) ab.