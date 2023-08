König Charles kann aufatmen: Polizeiliche Ermittlungen eingestellt

Wurden Adelstitel gegen Spenden verliehen?

Der Verdacht stand im Raum, dass einige Mitarbeiter der Prince‹s Foundation, darunter etwa Charles› früherer Kammerdiener Michael Fawcett (60), gegen Spenden an die Wohltätigkeitsorganisation ausländischen Personen Adelstitel sowie die britische Staatsbürgerschaft versprochen hätten. Tatsächlich wurde etwa der saudi-arabische Geschäftsmann Mahfus Marai Mubarak (53), der mindestens 1,5 Millionen Pfund (umgerechnet rund 1,75 Millionen Euro) für Projekte der Prince's Foundation gespendet hatte, 2016 vom damaligen Prinz Charles in einer privaten Zeremonie als Commander of the Most Excellent Order of the British Empire ausgezeichnet.